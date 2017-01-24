Хлебная крыса не прошла мимо Роспотребнадзора Приморья

Напомним, 11 января в адрес Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю было направлено обращение ИА «Дейта» с информацией о том, что в супермаркете «Фреш 25», расположенном на улице Нейбута во Владивостоке, потребителями была замечена крыса, сидящая прямо на прилавке с хлебом. Фотография при этом прилагалась.

«Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю была организована проверка эффективности дератизационных мероприятий в данном магазине. В ходе проверки подтвержден факт ненадлежащего проведения дератизации», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

По результатам административного расследования в отношении ООО «Фреш 25» составлены протоколы об административном правонарушении. В данном случае закон предусматривает штраф для должностных лиц — от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти до двадцати тысяч рублей, или приостановление работы предприятия на срок до девяноста суток.

«Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю также приняло решение обратиться в суд для защиты прав неопределенного круга потребителей», — говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что наиболее распространенными и опасными заболеваниями, которыми может заразиться человек от крыс, являются псевдотуберкулез и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Напомним, что после публикации ИА «Дейта» в соцсетях развернулась бурная дискуссия: снимок с крысой, сидящей прямо на хлебе в магазине, заставил многих задуматься об отказе от употребления хлебобулочных изделий вообще. Видео с тараканами на хлебных прилавках разных магазинов Приморского края появляются в социальных сетях регулярно и также вызывают отвращение. «Но крысы на хлебе — это уже перебор», — считают потребители.

Напомним, минувшей осенью в популярных пабликах бурно обсуждали вопрос о необходимости индивидуальной упаковке каждой булки хлеба — это могло бы, по мнению потребителей, снизить риски попадания на буханки хлеба насекомых и грызунов. Но такого требования в российском законодательстве нет. Тем более, что, как признались в частной беседе некоторые рестораторы Владивостока, тараканы — общая и привычная проблема для заведений общепита и продуктовых магазинов. В местах складирования продуктов и их приготовления борьбе с вредителями люди чаще проигрывают.