Правительство выделило регионам 8,3 млрд рублей на сельские дороги

«Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 8,3 миллиарда рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 54 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», — говорится в справке к документу.

Согласно распоряжению, наибольшие суммы выделены Башкортостану (634 миллиона рублей), Татарстану (578), Удмуртии (520) и Омской области (464).

Отмечается, что средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.