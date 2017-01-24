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07:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Школу в 7 «А» микрорайоне Ангарска начали достраивать

Администрация Ангарского округа заключила договор ЗАО «Стройкомплекс» на завершение строительства школы в 7 «А» микрорайоне.

Источник: Reuters

Администрация Ангарского округа заключила договор ЗАО «Стройкомплекс» на завершение строительства школы в 7 «А» микрорайоне. Как сообщает 24 января 2016 года пресс-служба города, стоимость контракта — более 868 млн рублей. В нынешнем году пройдут работы по сейсмоусилению и строительству наружных сетей. Завершить строительство школы на 33 класса с плавательным бассейном и клубным блоком планируется к сентябрю 2019 года. Основатель строительной компании — нынешний мэр Сергей Петров.

«Проектировщики разработали специальные технические условия на сейсмоусиление существующих конструкций, утвержденные центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций имени Кучеренко, на основании которых было принято решение по сейсмоизоляции здания. Это позволит оставить конструктив школы в четырехэтажном исполнении. Проект получил положительное заключение в учреждении “Экспертиза в строительстве Иркутской области” и подтверждение достоверности сметной стоимости», — сообщил директор службы муниципального хозяйства администрации АГО Андрей Сафронов.

Электронный аукцион на выполнение работ был объявлен 2 декабря 2016 года. На участие в аукционе было подано две заявки. «По итогам рассмотрения первых частей заявок, в которых содержатся технические характеристики применяемых материалов и оборудования, одному из участников закупки было отказано в допуске к участию в электронном аукционе. По ряду позиций технические характеристики материалов и оборудования, предложенные одним из участников закупки, не соответствовали предъявленным требованиям», — подчеркнул начальник отдела муниципальных закупок администрации АГО Алексей Зарубин.

В течение срока подачи заявок было подано две жалобы на содержание аукционной документации. Решением УФАС по Иркутской области обе жалобы признаны необоснованными. На решения комиссия по допуску или отклонению участников закупки жалобы в ФАС не подавались, подчёркивает пресс-служба администрации города.

Напомним, строительство школы было начато в 1992 году, оно неоднократно замораживалось. За это время изменились строительные нормы и правила, в том числе требования по сейсмике, согласно которым школы не могут быть выше трёх этажей.

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