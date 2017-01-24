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07:34 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Блюхера

По мнению сотрудников ГИБДД, снежные валы и накаты на дороге создают опасность для водителей и пассажиров.

Стражи правопорядка закрыли движение общественного транспорта по улице Блюхера.

Накануне, 23 января, была проведена проверка, в ходе которой эксперты признали, что состояние дороги не соответствует требования и не обеспечивает безопасность движения. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга отмечают, что участок улицы Блюхера от Комсомольской до Астраханской покрыт слоем рыхлого снега и снежного наката, в том числе, на остановках общественного транспорта.

По результатам проверки было возбуждено административное дело и озвучены ограничения для движения общественного транспорта. Так, по улице ограничено движение для автобусов по маршрутам № 05, 10 и междугороднего общественного транспорта, основной поток которого идет по Блюхера идет со стороны Берёзовского.

Это далеко не первое подобное ограничение. Ранее ГИБДД закрыло движение автобусов в Ревде и Кушве.

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