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07:49 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Крупнейшую типографию Сибири выставили на торги

В 2015 году выручка компании составила 1 млрд рублей.

Росимущество выставило на продажу крупнейшее в Западной Сибири издательство «Советская Сибирь» за 890 млн руб. Планируется, что итоги торгов будут подведены 30 марта.

Сейчас в издательстве, существующем с 1923 года, работает 357 человек. Общество использует 8 земельных участков в Новосибирске и Омске общей стоимостью 179 млн руб. и 23 земельных участка, на которых стоят склады и цеха.

По данным «Советской Сибири», в 2015 году доля издательства на полиграфическом рынке Западной Сибири составляла 5%, при этом в сегменте печати газет и журналов — 30%, книг — около 40%, упаковки — 5%. Выручка издательства в 2015 году превысила 1 млрд руб. Компания входит в холдинг «Российские газеты».

По данным «Контур-Фокус», в 2015 году выручка компании составила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 92,7 млн рублей.

О планах продажи издательства летом 2016 года говорил глава территориального управления Росимущества по НСО Олег Галлямов. Участники рынка говорили, что смена собственника не окажет влияния на конкурентную ситуацию — это возможно лишь в том случае, если новый собственник решит поменять профильную деятельность предприятия, писал «Ъ».

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