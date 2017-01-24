Площади бывшего завода «Пикра» вызвали ажиотаж у арендаторов

Площади бывшего красноярского завода «Пикра», которые сейчас сдаются арендаторам, пользуются большим спросом у бизнесменов. Если свободные помещения будут заполняться такими же темпами, то бизнес-центр откроют уже весной 2017 года. Об этом журналистам рассказал агент по недвижимости Евгений Сергиенко.

На своей странице в Facebook управляющий еще летом прошлого года рассказывал, что руководство бывшего завода «Пикра» ведет переговоры с крупными красноярскими и федеральными сетями.

«Заинтересованность в площадях в создаваемом на территории завода бизнес-центре с их стороны очень высока», — написал Евгений Сергиенко.

Какие именно компании зайдут на рынок Красноярска, не уточняется. Пока известно, что на месте бывшей «Пикры» появятся офисы, склады, автостоянка, автосервис и столовая для сотрудников. Планируется, что к концу зимы площади полностью будут заняты.

Напомним, решение сдавать в аренду помещения завода «Балтика-Пикра» по ул. 60 лет Октября приняли еще летом прошлого года. Еще тогда руководители были уверены, что площади будут пользоваться популярностью благодаря низкой цене.

Предприятие по производству напитков закрылось в марте 2015 года. Тогда под сокращение попали 265 сотрудников.