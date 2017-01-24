Андрей Бочаров: «Подготовка к чемпионату мира идет в плановом режиме»

В Волгограде состоялось межведомственное совещание с участием губернатора Андрея Бочарова и первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового. В нем также приняли участие руководители силового блока региона, профильных ведомств исполнительной власти, подрядных организаций, задействованных на объектах ЧМ-2018. Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, темой совещания стало обеспечение безопасности в период подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018.

Андрей Бочаров отметил, что подготовка к мировому футбольному первенству в Волгоградской области идет в плановом режиме, сроки исполнения работ, определенные контрактами, меняться не будут.

«Наряду со строительством объектов и приведением их в порядок, вопросы, связанные с безопасностью, — наша постоянная работа. Идет четкое взаимодействие с Главным управлением МВД и Федеральной службой безопасности, мы выполняем задачи, которые перед нами стоят», — сказал Андрей Бочаров.

Вопросы безопасности невозможно решить без руководителей хозяйствующих субъектов, подчеркнул Александр Горовой. На стадии подготовки необходима четкая координация с ними, чтобы проработать все запланированные мероприятия.

«Города-участники чемпионата мира взяли на себя большое количество обязательств. Любые требования, которые межведомственный оперативный штаб поднимает на федеральном уровне, они принимаются Президентом страны», — сказал замминистра МВД.

Александр Горовой заметил, что участие в событиях мирового масштаба является мощным импульсом для развития территории, что уже доказали примеры Владивостока, Казани, Сочи.

Андрей Бочаров и Александр Горовой посетили площадку стадиона «Волгоград-Арена» и проинспектировали ход строительно-монтажных работ.