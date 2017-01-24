Красноярский край получит почти 140 млн рублей на развитие села

Красноярский край получит субсидии на поддержку и развитие сельских территорий. Региону выделено 139,75 млн рублей из федерального бюджета. Распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Согласно документу, средства пойдут на улучшение жилищных условий граждан и на комплексное обустройство сельской инфраструктуры. Эффективность использования субсидии проверит Минсельхоз РФ. Деньги выделены в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

Всего федеральную поддержку получили 76 регионов России. Общая сумма субсидий составила 6,78 млрд рублей.

Кроме того, некоторые регионы дополнительно получили деньги на грантовую поддержку сельских инициатив. Красноярский край в этот список не попал.