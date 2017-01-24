Почти 30 домов в Академгородке признали непригодными для проживания, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Прокуратура и областной Центр гигиены и эпидемиологии нашли нарушения земельного законодательства и правил содержания общего имущества в многоквартирных домах в микрорайоне «Щ» в Академогородке.

Ведомства признали непригодными для проживания многоквартирные дома по адресу: ул. Российская, 16, 18, 20, 22, 24, 39; ул. Рубиновая, 9, 11, 13, 18, 20; ул. Героев труда, 26, 28, 30; ул. Иванова, 14, 16, 20, 22, 24; ул. Шатурская, 1, 3, 5; ул. Гнесеных, 9, 11; ул. Истринская, 7; ул. Вяземская, 7, 15; ул. Океанская, 8.

«В этих домах проживает 439 семей. В собственности Российской Федерации находится 37 жилых помещений. Однако по-прежнему не решен вопрос о предоставлении гражданам жилых помещений, пригодных для проживания и соответствующих действующему жилищному законодательству», — отметили в прокуратуре.

В жилых домах по улицам Российская, Рубиновая, Героев труда, Иванова, Шатурская, Гнесеных, Истринская, Вяземская и Океанская тоже были найдены нарушения.

«Не были обеспечены сборники для твердых отходов, не везде была исправна кровля. На придомовых территориях домов нет площадок для отдыха и детских площадок», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что осуществляет управление этими домами ФГУП «ЖКХ ННЦ». Директору организации внесено представление об устранении нарушений.