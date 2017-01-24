Южный Урал получит более 350 млн рублей на развитие села и строительство сельских дорог

Еще 42,4 млн рублей региону будет направлено на развитие сельских территорий. Соответствующие распоряжение опубликованы на сайте правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Субсидии на строительство и реконструкцию автодорог к объектам производства и переработки сельхозпродукции получат 54 субъекта РФ. Челябинской области на эти нужды выделено 308,9 млн рублей. Средства направят на софинансирование расходных обязательств региона, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Еще 42,4 млн рублей региону направлено на развитие сельских территорий. В том числе 23,2 млн рублей пойдет на софинансирование расходных обязательств по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, еще 19, 2 млн рублей — на развитие газификации.