В Башкирии началось строительство долгожданной дороги и моста в обход села Караидель

Как сообщили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству, стоимость объекта — более 1,7 млрд рублей. С вводом объездной дороги мимо райцентра и моста через реку Уфу северо-восток Башкортостана свяжется с центральными районами республики, получит выход на федеральные трассы М5 и М7, на железнодорожную станцию «Янаул» и речные порты Бирска и Дюртюлей.

Генеральный подрядчиком госконтракта стал «Башкиравтодор». Субподрядчиком — «Уралмостострой» (строил новый Затонский мост в Уфе). Получив тендер стоимостью около 840,5 млн рублей, «Уралмостострой» обязался построить мост к 25 сентября 2020 года.

Протяженность дороги — 10 км, длина моста — 328 м (новый Затонский мост — 836 м).

Данная дорога является крупнейшим объектом в перечне, запланированном к 100-летию Башкортостана. В настоящее время жители Караидели пользуются понтонным мостом через реку Уфу, который в период межсезонья убирают.