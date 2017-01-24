Татарстану выделено 5,1 млн рублей федеральных субсидий на приобретение жилья молодым семьям

Соответствующее распоряжение, подписанное Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Правительства.

Всего из федерального бюджета распределены субсидии в объеме 4,234 млрд рублей бюджетам 75 субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств по предоставлению соцвыплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35 процентов — для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Федерации, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году.