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09:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстану выделено 5,1 млн рублей федеральных субсидий на приобретение жилья молодым семьям

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Татарстан из федерального бюджета получит 5,1 млн рублей субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

Соответствующее распоряжение, подписанное Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Правительства.

Всего из федерального бюджета распределены субсидии в объеме 4,234 млрд рублей бюджетам 75 субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств по предоставлению соцвыплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35 процентов — для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Федерации, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году.

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