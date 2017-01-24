Капремонт пяти переездов обойдется ВСЖД в 5,5 млн рублей
Работы проведут на участках
Работы проведут на участках
Капитальный ремонт проведут в 2017 году на пяти железнодорожных переездах, расположенных на участках
На двух переездах будет произведена полная замена автоматического устройства заграждения. На всех объектах предусмотрены асфальтирование дорожного покрытия, смена направляющих столбиков и дорожных знаков. Работы будут проводиться в период с мая по октябрь.
«О временном закрытии железнодорожных переездов на период проведения капитального ремонта водители автотранспорта будут информироваться дополнительно», — рассказали в
Напомним, что на начало текущего года на балансе