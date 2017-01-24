Капремонт пяти переездов обойдется ВСЖД в 5,5 млн рублей

Капитальный ремонт проведут в 2017 году на пяти железнодорожных переездах, расположенных на участках Азей-Шуба, Будагово-Утай, Блокпост-Медведчиково и Янталь-Лена Восточно-Сибирской железной дороги. На эти цели запланировано 5,5 млн рублей, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ВСЖД.

На двух переездах будет произведена полная замена автоматического устройства заграждения. На всех объектах предусмотрены асфальтирование дорожного покрытия, смена направляющих столбиков и дорожных знаков. Работы будут проводиться в период с мая по октябрь.

«О временном закрытии железнодорожных переездов на период проведения капитального ремонта водители автотранспорта будут информироваться дополнительно», — рассказали в пресс-службе.