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11:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Капремонт пяти переездов обойдется ВСЖД в 5,5 млн рублей

Работы проведут на участках Азей-Шуба, Будагово-Утай, Блокпост-Медведчиково и Янталь-Лена.

Капитальный ремонт проведут в 2017 году на пяти железнодорожных переездах, расположенных на участках Азей-Шуба, Будагово-Утай, Блокпост-Медведчиково и Янталь-Лена Восточно-Сибирской железной дороги. На эти цели запланировано 5,5 млн рублей, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ВСЖД.

На двух переездах будет произведена полная замена автоматического устройства заграждения. На всех объектах предусмотрены асфальтирование дорожного покрытия, смена направляющих столбиков и дорожных знаков. Работы будут проводиться в период с мая по октябрь.

«О временном закрытии железнодорожных переездов на период проведения капитального ремонта водители автотранспорта будут информироваться дополнительно», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что на начало текущего года на балансе Восточно-Сибирской железной дороги находится 223 железнодорожных переезда, из них на территории Иркутской области — 137, Республики Бурятия — 76 и в Забайкальском крае — 10.

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