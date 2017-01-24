Приморский океанариум готов пускать посетителей бесплатно
Новый директор расщедрился.
Новый директор расщедрился.
Все дети Приморского края могут посетить краевой океанариум бесплатно. Об этом заявил директор национального научного центра морской биологии ДВО РАН Андрей Адрианов на
«Все дети Приморского края в составе организованной группы могут попасть в океанариум бесплатно. Они будут передвигаться вместе с экскурсоводом без упорядоченного потока людей, так как по средам для обычных посетителей вход закрыт. Значит, дети смогут сесть на чистый и не холодный пол, послушать урок в антураже конкретной экспозиции. Остаться и посмотреть то, что нравится, подольше», — поделился Андрей Владимирович.
Также в руководстве океанариума отметили, что стоимость входного билета — 950 рублей, несмотря на скидки, не из дешевых. И со временем постараются сделать стоимость более доступной.
Как сообщалось ранее, репутация океанариума испортилась после гибели животных. Новое руководство пообещало сделать все, чтобы содержать морских обитателей в безопасности. А для интересного времяпрепровождения завозят новых