Компанию «Орифлейм» в Хабаровске привлекли к ответственности за WI-FI без идентификации

Хабаровск, 24 января, AmurMedia.

По постановлению прокуратуры Центрального района г. Хабаровска ООО «Орифлейм Косметикс» привлечено к ответственности за нарушение законодательства при использовании WI-FI точек доступа в сеть Интернет. Доступ пользователей в Интернет теперь возможен только для совершеннолетних посетителей, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска проведена проверка исполнения законодательства при использовании общественных WI-FI точек доступа в сеть Интернет.

Проверкой установлено, что в помещении Хабаровского филиала «Орифлейм Косметикс» имеется свободный доступ страниц сайтов включенных в Единый реестр доменных имен, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Доступ пользователей в Интернет осуществлялся без идентификации, что нарушает требования Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В связи с выявленными нарушениями руководителю указанной организации прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. Доступ к WI-FI ограничен паролем, который сообщается только совершеннолетним посетителям.

Также, по постановлению прокурора ООО «Орифлейм Косметикс» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.