Нелегальному перевозчику запретили выполнять рейсы по маршруту Усть-Ордынский — Иркутск

Власти запретили нелегальному перевозчику осуществлять рейсы по маршруту поселок Усть-Ордынский — Иркутск. Один автобус, принадлежащий водителю, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя и работавшему без лицензии, помещен до решения суда на спецстоянку для задержанных автомобилей. Очередной рейд по пресечению межмуниципальных нелегальных перевозок провели в областном центре. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства региона.

«В контрольном мероприятии по пресечению нелегального извоза приняли участие должностные лица межмуниципального управления МВД России “Иркутское” и ОГИБДД МУ МВД, межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области», — рассказал министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов.

Как пояснили в управлении автотранспорта министерства, большинство автоперевозчиков в установленном порядке имеют правоустанавливающие документы на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. Но на протяжении ряда лет в Иркутске у автовокзала, а также в районе Центрального рынка (в том числе на территории двух автостоянок) сформировались стихийные остановочные пункты. Там осуществляют посадку и высадку пассажиров водители, не зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не получившие в установленном порядке лицензии, а также перевозчики, фактически осуществляющие регулярные перевозки в пригородном и междугородном сообщении под видом заказных.

Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона, совместные контрольные мероприятия по пресечению нелегального извоза пассажиров будут продолжаться. В районе автостоянок у Центрального рынка ведется постоянный мониторинг за автобусными перевозчиками с фото— и видеофиксацией посадки и высадки пассажиров.

Деятельность перевозчика по маршруту Слюдянка — Иркутск признали незаконной.