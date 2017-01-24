Нелегальному перевозчику запретили выполнять рейсы по маршруту Усть-Ордынский — Иркутск
Автобус поместили на спецстоянку.
Автобус поместили на спецстоянку.
Власти запретили нелегальному перевозчику осуществлять рейсы по маршруту поселок
«В контрольном мероприятии по пресечению нелегального извоза приняли участие должностные лица межмуниципального управления МВД России “Иркутское” и ОГИБДД МУ МВД, межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области», — рассказал министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов.
Как пояснили в управлении автотранспорта министерства, большинство автоперевозчиков в установленном порядке имеют правоустанавливающие документы на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. Но на протяжении ряда лет в Иркутске у автовокзала, а также в районе Центрального рынка (в том числе на территории двух автостоянок) сформировались стихийные остановочные пункты. Там осуществляют посадку и высадку пассажиров водители, не зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не получившие в установленном порядке лицензии, а также перевозчики, фактически осуществляющие регулярные перевозки в пригородном и междугородном сообщении под видом заказных.
Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона, совместные контрольные мероприятия по пресечению нелегального извоза пассажиров будут продолжаться. В районе автостоянок у Центрального рынка ведется постоянный мониторинг за автобусными перевозчиками с фото— и видеофиксацией посадки и высадки пассажиров.
Деятельность перевозчика по маршруту Слюдянка — Иркутск признали незаконной.