Власти объяснили снижение прожиточного минимума дешевеющей картошкой, об этом свидетельствуют данные пресс-службы Минтруда НСО.

«В октябре-декабре 2016 года в регионе отмечено снижение стоимости плодоовощной продукции, составляющей почти 30% в объеме продуктового набора. Так, стоимость картофеля в потребительской корзине снизилась на 22,5%; овощей — на 7,5%. Среднеквартальная стоимость фруктов снизилась на 3,5%», — говорится в сообщении министерства.

Величина прожиточного минимума определяется на основе данных об уровне цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Ранее сообщалось, что в области запланировали снизить размер прожиточного минимума на 70 рублей, до 10 225 рублей. Постановление пока не подписано губернатором.