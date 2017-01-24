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08:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти объяснили снижение прожиточного минимума дешевеющей картошкой

По данным Минтруда, размер прожиточного минимума предлагается установить на уровне 10 225 рублей.

Власти объяснили снижение прожиточного минимума дешевеющей картошкой, об этом свидетельствуют данные пресс-службы Минтруда НСО.

«В октябре-декабре 2016 года в регионе отмечено снижение стоимости плодоовощной продукции, составляющей почти 30% в объеме продуктового набора. Так, стоимость картофеля в потребительской корзине снизилась на 22,5%; овощей — на 7,5%. Среднеквартальная стоимость фруктов снизилась на 3,5%», — говорится в сообщении министерства.

Величина прожиточного минимума определяется на основе данных об уровне цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Ранее сообщалось, что в области запланировали снизить размер прожиточного минимума на 70 рублей, до 10 225 рублей. Постановление пока не подписано губернатором.

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