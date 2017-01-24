Власти объяснили снижение прожиточного минимума дешевеющей картошкой
По данным Минтруда, размер прожиточного минимума предлагается установить на уровне 10 225 рублей.
По данным Минтруда, размер прожиточного минимума предлагается установить на уровне 10 225 рублей.
Власти объяснили снижение прожиточного минимума дешевеющей картошкой, об этом свидетельствуют данные
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Величина прожиточного минимума определяется на основе данных об уровне цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Ранее сообщалось, что в области запланировали снизить размер прожиточного минимума на 70 рублей, до 10 225 рублей. Постановление пока не подписано губернатором.