Контракты на ремонт дорог в Перми планируется заключить уже в феврале

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, список ремонта пешеходных дорожек сейчас формируется районными администрациями на основании заявок жителей.

Для удобства пешеходов будет отремонтирован и подземный пешеходный переход через шоссе Космонавтов возле печатной фабрики «Гознак».

В капитальном ремонте особое внимание в этом году будет уделено искусственным дорожным сооружениям — мостам и путепроводам.

Самым масштабным объектом этого года станет старт реконструкции пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали, на этот год запланировано строительство нового железнодорожного путепровода и снос имеющегося, что позволит в будущем расширить проезжую часть.

Северную дамбу также ждет масштабное обновление, в 2017 году будут обновлены трамвайные пути, которые уже давно требуют ремонта. В 2017 году будут отремонтированы деформационные швы и уложено новое асфальтовое покрытие на путепроводах по шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка, через ручей Грязный по улице Первомайской и по улице Целинной.



Из федерального бюджета в этом году дополнительно на ремонт дорог в Перми направлено 500 млн рублей в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас список объектов в рамках программы формируется. Планируются, что в него войдут участки улиц Промышленная, Спешилова, шоссе Космонавтов и других. Обустройство будет комплексным: где необходимо, заменят не только покрытие проезжей части, но и бортовой камень, обновят тротуары и освещение.