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08:44 (мск), источник: Коммерсантъ

За год в Прикамье снизились объемы реализации сельхозпродукции

В 2016 году объемы реализации сельхозпродукции в крае снизились по отношению к показателям 2015 года практически по всем видам, за исключением овощей и яиц.

Так по данным Пермьстата, за год сельскохозяйственными организациями региона (без учета мелких подсобных хозяйств) реализовано 41,9 тыс. тонн или 66,6% к уровню 2015 года зерновых и зернобобовых культур, 24,3 тыс. тонн (60,8%) картофеля, 81,6 тыс. тонн (94,1%) скота и птицы в живом весе, 353,9 тыс. тонн (97,7%) молока. Реализация овощей осталась на уровне прошлого года — 8,3 тыс. тонн, а показатель реализованных куриных яиц даже вырос до 1037,9 млн штук — в 2015 году было 964,9 млн. штук.

За 2016 года из всего объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, за пределы Пермского края вывезено 1,7 тыс. тонн зерна, 20,5 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 15,4 тыс. тонн молока.

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