Воронежская область получит 43,3 млн рублей на покупку жилья для молодых семей

Воронежская область получит из федерального бюджета почти 43,3 млн рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, появилось на сайте Правительства страны во вторник, 24 января.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы. Правительство РФ распределило более 4,2 млрд рублей между 75 субъектами страны на основе заявок регионов.

В 2016 году Воронежская область получила 43,4 млн рублей на покупку жилья для молодых семей.

Справка РИА «Воронеж»

Правительство утвердило федеральную программу «Жилище» 17 декабря 2010 года, ее время действия — с 2011 по 2015 годы. После этого программу продлили — с 2015 по 2020 годы. Основные задачи программы — создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов строительства.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривает предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% — для молодых семей, воспитывающих одного ребенка или более.