Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Правда и мифы о чистоте рук
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
«У лысых волосы дыбом становятся»: эксперт про экономику Украины
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
16Femen объявили о распаде движения
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
10:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область получит 43,3 млн рублей на покупку жилья для молодых семей

Субсидии выделят в 2017 году.

Воронежская область получит из федерального бюджета почти 43,3 млн рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, появилось на сайте Правительства страны во вторник, 24 января.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы. Правительство РФ распределило более 4,2 млрд рублей между 75 субъектами страны на основе заявок регионов.

В 2016 году Воронежская область получила 43,4 млн рублей на покупку жилья для молодых семей.

Справка РИА «Воронеж»

Правительство утвердило федеральную программу «Жилище» 17 декабря 2010 года, ее время действия — с 2011 по 2015 годы. После этого программу продлили — с 2015 по 2020 годы. Основные задачи программы — создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов строительства.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривает предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% — для молодых семей, воспитывающих одного ребенка или более.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Выстрел произошел случайно». В Воронеже начался суд по делу об убийстве матери 2 детей
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
Адвокаты Дадина попросили его личного участия в заседании КС
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорка, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь