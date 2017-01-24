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11:54 (мск), источник: ТАСС

Рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области частично компенсируют из бюджета

С июля коммунальные тарифы в регионе должны повыситься в среднем на 15%

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области частично компенсируют жителям региона рост тарифов на коммунальные услуги, которые с июля должны повыситься в среднем на 15%. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Принимаемым постановлением мы защищаем жителей региона от непопулярного, но необходимого решения по повышению тарифов на коммунальные услуги», — отметил губернатор Владимир Городецкий, чьи слова приводит пресс-служба.

Льготным категориям — это около 500 тысяч человек — из бюджета области без дополнительных заявлений будут полностью компенсировать повышение тарифа более чем на 4%, установленные федеральным центром. Остальные жители региона смогут вернуть 50% этой разницы, подав заявление. Прием заявлений начнется 1 августа 2017 года и закончится 31 января 2018-го. На компенсации льготникам в областном бюджете предусмотрено 180 млн рублей.

Как сообщалось ранее, депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований.

Необходимость повышения стоимости услуг власти объясняют износом сетей генерирующих компаний и необходимостью их ремонта. Глава регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров также пояснил журналистам, что эта мера связана с прогнозным снижением на 40−50% отпуска теплоэнергоресурсов в 2017 году: она позволит возместить примерно 600 млн рублей убытка энергокомпании. В 2016 году рост тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирской области был одним из самых низких в Сибири — 3,5%.

Прокуратура Новосибирской области по поручению Генпрокуратуры проводит проверку обоснованности повышения тарифа. В частности, будет проверено, насколько полно поставщики услуг — АО «СИБЭКО» и МУП «Горводоканал» — реализуют инвестиционные и производственные программы, проверке также подлежит обоснованность затрат на приобретение угля, транспорта, премирование топ-менеджмента компаний.

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