Крупнейший в Арктике аэропорт могут продать частному инвестору

Аэропорт Хатанги на севере Красноярского края могут передать частному инвестору. Сейчас ведется поиск покупателя. Об этом сообщил глава Таймыра Сергей Ткаченко.

«Что касается аэропорта Хатанги, в данный момент рассматривается возможность его передачи частному лицу. Работа по привлечению инвесторов сейчас активно ведется», — цитирует Ткаченко пресс-служба администрации Таймыра.

Сейчас через Хатангу летают только региональные рейсы. Аэропорт принадлежит предприятию «КрасАвиа».

Кроме того, таймырские чиновники прорабатывают вопрос о введении дополнительного авиарейса из Хатанги в Красноярск через Туру. Также не исключается возможность снижения стоимости авиабилетов по маршруту «Хатанга — Норильск».

Аэропорт Хатанги является крупнейшим в Арктике. Воздушная гавань имеет гражданский статус и носит запасной характер для всех рейсов в Норильск. Кроме этого, аэропорт используется полярной авиацией и многими авиакомпаниями для дозаправки судов.