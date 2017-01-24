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08:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Молодые семьи Башкирии получат более 175 млн рублей на приобретение жилья

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Башкортостан получит более 175 млн рублей субсидий для социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кабмина.

Средства выделяются в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Всего между 75 субъектами Федерации распределено 4,234 млрд рублей.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015−2020 годы. Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35 процентов — для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.

Субсидии предоставляются субъектам Федерации, выполняющим условия и требования подпрограммы и представившим заявки на участие в подпрограмме в 2017 году.

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