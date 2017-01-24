На улучшение жилищных условий молодых семей Челябинская область получит почти 60 млн

Правительство России распределило субсидии на предоставление в 2017 году социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья — Челябинской области выделено 59 млн 522 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина сегодня, 24 января.

«Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 4,234 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 75 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», — говорится в документе.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015−2020 годы.

Подпрограммой предусмотрено предоставление указанных выплат в размере не менее 30% расчетной стоимости квартиры или дома для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеющих детей, и не менее 35% — для имеющих одного ребенка или более.

«Мы ожидаем, что под эти субсидии субъекты привлекут порядка 10 млрд рублей и в 2017 году свои жилищные условия смогут улучшить около 15 тыс. молодых семей», — прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

Замглавы Минстроя Елена Сиэрра уточнила, что с 2017 года вступили в силу изменения подпрограммы, разработанные министерством: «С этого года молодые семьи могут направлять средства социальной выплаты не только на покупку, строительство жилья, внесение первоначального взноса по ипотечному кредиту или на оплату паевого взноса в жилищный кооператив, но и на погашение взятой ранее ипотеки и процентов по кредитам на покупку жилья».

Реализация ФЦП «Жилище» началась в 2002 году и была рассчитана до 2010 года. Ввиду социальной значимости и востребованности ее мероприятий, правительством было принято решение о продлении программы до 2015, а потом и до 2020 года.