Правительство РФ направило 252 млн рублей на ремонт дорог в Прикамье

Правительство РФ выделило Пермскому краю больше 252 млн рублей на ремонт дорог, которые ведут к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Субсидии получат 54 региона страны, всего власти страны выделили на эти цели 8,3 млрд рублей. Самая крупная сумма досталась Татарстану — 578 млн рублей.

Какие районы Прикамья получат деньги на развитие дорог, пока не сообщается.