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09:23 (мск), источник: Om1.ru

Омск будут очищать от снега самосвалы с черными ящиками

Мэрия объявила первые торги по закупке дорожной техники.

Источник: Om1.ru

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в 2017 году управление дорожного хозяйства и благоустройства пополнится долгожданной спецтехникой, которой сейчас не хватает для уборки Омска от снега.

Всего на это из городского бюджета выделено около 67 млн рублей. Первый аукцион уже объявили. Максимальная стоимость контракта установлена на уровне 20 млн 982 тысяч рублей, в рамках которого ведомство закупит 6 самосвалов. Тогда стоимость каждого оценивается примерно в 3,5 млн рублей.

Они должны быть оборудованы дизельными двигателями мощностью не менее 280 лошадиных сил с экологическим классом не ниже ЕВРО-4, грузоподъемностью не меньше 14,5 тонны, объем кузова — не менее 10 м³. Кроме того, техника должна быть оснащена ГЛОНАСС и GSM, иметь функцию «черный ящик», встроенную память, светодиодную индикацию.

Пресс-служба администрации Омска:

— Машины будут востребованы как для вывоза снега, так и при выполнении дорожных работ, мероприятий по санитарной очистке территории города. Техника должна соответствовать требованиям эксплуатации в условиях суровой сибирской зимы — работать при температурах до -50 градусов.

Если аукцион с первого раза состоится, ожидается, что в распоряжение дорожников самосвалы поступят в феврале-марте.

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