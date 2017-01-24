Красноярские маршрутки стали опаснее

Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры по итогам совещания, на котором обсуждалась безопасность пассажиров при перевозке их по муниципальным маршрутам города.

Так, по данным красноярской ГИБДД, в 2016 году на территории Красноярска ДТП по вине водителей автобусов произошло на 2,8% больше, чем в 2015 году. Почти на 16% увеличилось количество травмированных. За истекший год прокуратура города выявила 143 нарушения законов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, для их устранения внесено 15 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 24 виновных лица.