Красноярские маршрутки стали опаснее
Красноярские маршрутчики стали чаще устраивать ДТП и травмировать пассажиров.
Красноярские маршрутчики стали чаще устраивать ДТП и травмировать пассажиров.
Об этом рассказали в
Так, по данным красноярской ГИБДД, в 2016 году на территории Красноярска ДТП по вине водителей автобусов произошло на 2,8% больше, чем в 2015 году. Почти на 16% увеличилось количество травмированных. За истекший год прокуратура города выявила 143 нарушения законов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, для их устранения внесено 15 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 24 виновных лица.
«В частности, проведены проверки законности расходования органом местного самоуправления бюджетных средств на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог города, в том числе на противогололедные мероприятия, исполнение муниципального контракта на выполнение