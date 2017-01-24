Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Прорыв ВСУ под Дебальцево: волонтер хвастается в соцсетях - СМИ
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
10:04 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские маршрутки стали опаснее

Красноярские маршрутчики стали чаще устраивать ДТП и травмировать пассажиров.

Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры по итогам совещания, на котором обсуждалась безопасность пассажиров при перевозке их по муниципальным маршрутам города.

Так, по данным красноярской ГИБДД, в 2016 году на территории Красноярска ДТП по вине водителей автобусов произошло на 2,8% больше, чем в 2015 году. Почти на 16% увеличилось количество травмированных. За истекший год прокуратура города выявила 143 нарушения законов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, для их устранения внесено 15 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 24 виновных лица.

«В частности, проведены проверки законности расходования органом местного самоуправления бюджетных средств на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог города, в том числе на противогололедные мероприятия, исполнение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт Коммунального моста. Проверена законность 40 муниципальных контрактов, заключенных по результатам открытого аукциона с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на перевозку пассажиров. По результатам рассмотрения представления прокуратуры города администрацией города приняты меры по обустройству остановочных пунктов по 46 адресам. 14 из указанных в представлении — отремонтированы, по остальным работы департаментом городского хозяйства продолжатся в 2017 году. Исполнение требований представлений находится на контроле прокуратуры города до полного устранения нарушений», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярские маршрутки стали опаснее
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь