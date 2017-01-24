Тысячи контрафактных деталей не пустили в Приморье

«В декларации товары были заявлены как автозапчасти торговой марки “Great Wall”, произведенные в Китае. Согласно маркировке, они были произведены в Японии, США и Республике Корея. Однако таможенники выяснили, что сведения о более чем 98 процентах единиц товаров недостоверны. Скрыть истинные товарные знаки не помогла даже дополнительная упаковка каждого ящика, нанесенная кустарным способом», — говорится в сообщении ДВТУ.

Учитывая, что товарные знаки Honda и Nissan являются зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности, таможенной экспертизе предстоит, помимо установления реальной стоимости товаров, проверить автозапчасти на признаки контрафакта.

Информация о выявленных товарах направлена Владивостокской таможней представителям правообладателей товарных знаков Honda и Nissan. Автозапчасти сейчас изъяты и помещены на ответственное хранение.