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09:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Тысячи контрафактных деталей не пустили в Приморье

Около 39 тысяч контрафактных автозапчастей Honda и Nissan обнаружили сотрудники Владивостокской таможни в ходе досмотра, сообщает ИА «Дейта».

«В декларации товары были заявлены как автозапчасти торговой марки “Great Wall”, произведенные в Китае. Согласно маркировке, они были произведены в Японии, США и Республике Корея. Однако таможенники выяснили, что сведения о более чем 98 процентах единиц товаров недостоверны. Скрыть истинные товарные знаки не помогла даже дополнительная упаковка каждого ящика, нанесенная кустарным способом», — говорится в сообщении ДВТУ.

Учитывая, что товарные знаки Honda и Nissan являются зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности, таможенной экспертизе предстоит, помимо установления реальной стоимости товаров, проверить автозапчасти на признаки контрафакта.

Информация о выявленных товарах направлена Владивостокской таможней представителям правообладателей товарных знаков Honda и Nissan. Автозапчасти сейчас изъяты и помещены на ответственное хранение.

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