ОНФ: Решать проблему угольной пыли в порту Ванино нужно экстренно

Жители поселка Ванино, доведенные до отчаяния оседающей на их домах и окнах угольной пылью из ОАО Ванинский морской торговый порт, обратились в ОНФ с требованием вмешаться в ситуацию, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы намерены добиваться от руководства порта Ванино решительных и действенных мер по прекращению пыления. Сейчас сопредседатель хабаровского ОНФ Сергей Мазунин находится в Москве, как раз по этому вопросу. Ранее активисты ОНФ посетили Ванино и побывали на территории порта Ванино. “Фронтовики” уже направляли в федеральное управление Роспортебнадзора предложение — разработать и утвердить специальное положение для угольщиков, необходимые санитарные нормы и прочее. Но до сих пор эта проблема на федеральном уровне не решена. Если понадобится, мы будем добиваться временной приостановки работы порта. Мы все здесь живем, люди устали от постоянного пыления, от черных подоконников и прочих “сюрпризов” от порта Ванино», — сообщил активист ОНФ Юрий Светличный.

29 января жители Ванино выйдут на митинг в поддержку докера Ванинского порта Александра Егорова, который направил видеообращение Президенту РФ Владимиру Путину о нарушениях экологического законодательства на территории порта. За проявленную инициативу руководство порта лишило докера премии и объявило выговор.

«Вот такое, неадекватное, наказание докера, а также тот факт, что руководство ОАО “Ванинский морской торговый порт” проигнорировало встречу с общественниками, на которое его приглашали, наверное, стало последней каплей. Причем, после того, как руководство порта не явилось на встречу, в порту опять заработали дробилки — главный источник пыления. Понятно, что людей это возмутило до глубины души», — рассказала депутат поселка Ванино Анжела Брянкина.

Ситуация с угольной пылью в Ванино грозит выйти из-под контроля. Первый митинг, на котором ванинцы высказали свои претензии к руководству морского порта, прошел в мае 2013 года. И тогда, по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта, порт Ванино разработал программу защиты окружающей среды от угольной пыли. Но программа не была выполнена. Вторую программу разработали и утвердили в 2016 году. Но жителей Ванино пугает, что и этот документ останется лишь бумагой и вновь не будет исполнен.

20 января губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с председателем совета директоров компании «Мечел» Игорем Зюзиным. В ходе рабочей встречи стороны обсудили усиление мер по охране окружающей среды. Игорь Зюзин заверил главу региона, что ОАО «Ванинский морской торговый порт» продолжит работу по модернизации предприятия, внедрение передовых технологий по охране окружающей среды.

Проверку в порту Ванино провел и Роспортебнадзор. Должностные лица были оштрафованы, в отношении руководства порта возбуждено административное производство. Однако, по словам местных жителей, «дробилки в порту как работали, так и работают, порт как пылил, так и пылит».

Между тем, в дирекции порта сообщают, что для уменьшения пыления компания приобрела 4 новых снегогенератора. Новая техника будет доставлена в порт в первой декаде февраля текущего года.

Сегодня для встречи с возмущенным населением в Ванино прибывает группа министров регионального правительства. 25 января, в Ванино с рабочим визитом прибудет губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема пыления в Ванино существует на протяжении последних четырех лет. Жители неоднократно поднимали этот вопрос на всех уровнях власти, однако решить проблему не удается до настоящего времени. Население возлагает надежды на решительные действия региональных властей и вмешательство президента РФ.