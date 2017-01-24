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09:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В двух районах Уфы 25 и 26 января временно отключат воду

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из-за проведения ремонтных работ в Советском районе Уфы 25 января временно отключат подачу холодной воды.

Как сообщили на предприятии «Уфаводоканал», с 10 до 23 часов останутся без воды дома № 17, 19, 19/1, 21/1, 23, 23/1, 25, 25/1 по ул. Владивостокской, а также дома № 28/1, 28/4, 28, 30, 26, 26/1, 24, 22 по ул. 8 Марта.

В Ленинском районе 26 января с 11 до 19 часов запланировано отключение холодной воды у следующих потребителей:

ул. Карьерная, 9а, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 25, 27, 27б, 27а, 31, 31а, 34, 32, 32б, 32 г, 32а, 30а, 30, 28, 26, 26а, 24, 22, 20, 16, 14, 12, 12а, 10а, 10; 2-я Перевалочная, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 45б, 43б, 41а; Воронежская, 44б, 48б, 50, 53; Шепетовская, 35.

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