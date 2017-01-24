За самостроями в Краснодарском крае начнут следить из космоса
Краснодар, 24 января, KrasnodarMedia. В
Краснодар, 24 января, KrasnodarMedia. В
Глава района Сергей Батурин встретился с заместителем руководителя Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии Краснодарского края Андреем Мамонтовым, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
О новых современных подходах в работе фискальных служб глава района Сергей Батурин узнал у руководства краевой кадастровой службы и выразил готовность в тестовом режиме проверить эффективность этой работы на территории отдельно взятого района.
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В настоящее время обговариваются технические стороны проекта.
Первый и пока единственный опыт по выявлению незаконных построек с помощью снимков со спутника получен в Московской области. Суть в следующем: снимки из космоса накладываются на кадастровый план, сверяется наличие построек на снимках с их отсутствием в кадастровом плане. Это означает, что строение не зарегистрировано, а значит, с него не взимается налог. У москвичей такой способ позволил за несколько месяцев увеличить в разы количество регистраций объектов недвижимости. Были созданы рабочие группы, которые обходили каждый помеченный объект и проводили беседы с собственниками. В случае отказа — иск в суд на снос самовольной постройки.