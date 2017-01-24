За самостроями в Краснодарском крае начнут следить из космоса

Глава района Сергей Батурин встретился с заместителем руководителя Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии Краснодарского края Андреем Мамонтовым, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Усть-Лабинского района.

О новых современных подходах в работе фискальных служб глава района Сергей Батурин узнал у руководства краевой кадастровой службы и выразил готовность в тестовом режиме проверить эффективность этой работы на территории отдельно взятого района.

— Усть-Лабинский район может быть примером типичного степного района с агропромышленной основой экономики, — сказал Сергей Батурин, — По результатам полученным в Усть-Лабинском районе можно будет прогнозировать кратность результатов в тех же в приморских районах края, где строительство частного сектора в сфере обслуживания идет гиперактивно.

В настоящее время обговариваются технические стороны проекта.

Первый и пока единственный опыт по выявлению незаконных построек с помощью снимков со спутника получен в Московской области. Суть в следующем: снимки из космоса накладываются на кадастровый план, сверяется наличие построек на снимках с их отсутствием в кадастровом плане. Это означает, что строение не зарегистрировано, а значит, с него не взимается налог. У москвичей такой способ позволил за несколько месяцев увеличить в разы количество регистраций объектов недвижимости. Были созданы рабочие группы, которые обходили каждый помеченный объект и проводили беседы с собственниками. В случае отказа — иск в суд на снос самовольной постройки.