В Волгоградской области отремонтируют 133 км федеральных дорог в 2017 году
Дорожники отремонтируют 133 километра федеральных трасс в текущем году в Волгоградской области.
Дорожники отремонтируют 133 километра федеральных трасс в текущем году в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«На подведомственной сети ремонт также ждет два моста, два путепровода и десять водопропускных труб. Процедуры проведения торгов и заключения госконтрактов по выполнению работ на объектах специалисты “Упрдор Москва-Волгоград” провели еще в 2016 году», — добавили в
Кроме того, дорожники планируют завершить расширение магистрали М-6 на подъезде к Волгограду в Городищенском районе. Сегодня протяженность участка с четырехполосным движением 29 километров, его хотят увеличить в сторону Москвы до 40 километров. «Капитальный ремонт закончат еще на 30 километрах московской автодороги», — отметили в Росавтодоре.