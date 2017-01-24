В Волгоградской области отремонтируют 133 км федеральных дорог в 2017 году

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Росавтодора, будет завершено строительство моста через реку Оленье на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», а также установлено освещение на магистрали М-6 «Каспий» около поселка Тары в Иловлинском районе.

«На подведомственной сети ремонт также ждет два моста, два путепровода и десять водопропускных труб. Процедуры проведения торгов и заключения госконтрактов по выполнению работ на объектах специалисты “Упрдор Москва-Волгоград” провели еще в 2016 году», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, дорожники планируют завершить расширение магистрали М-6 на подъезде к Волгограду в Городищенском районе. Сегодня протяженность участка с четырехполосным движением 29 километров, его хотят увеличить в сторону Москвы до 40 километров. «Капитальный ремонт закончат еще на 30 километрах московской автодороги», — отметили в Росавтодоре.