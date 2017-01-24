Нацбанк прокомментировал ситуацию вокруг Казкома и Халык банка

Национальный банк, как говорится в распространенном документе, был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком». В условиях продолжающейся глобализации финансовых рынков и усиления интеграционных процессов тенденция консолидации банковского сектора характерна для многих стран, в том числе и для Казахстана, подчеркнул регулятор.

— До фактической реализации сделки банки должны получить согласие Национального банка на смену крупных акционеров, которое возможно только в случае обеспечения защиты интересов всех депозиторов и кредиторов банков, а также наличия финансовых возможностей у новых акционеров для устойчивого развития бизнеса банков, — проинформировал заместитель председателя НБ РК Олег Смоляков.

. Помимо этого, по его словам, Нацбанк заявляет о своей готовности осуществлять мониторинг в части исполнения обязательств финансовых институтов по соблюдению прав миноритариев каждого банка, участвующего в процессе консолидации, а также по исполнению иных сопутствующих обязательств в полном объеме.

— Также следует обратить внимание, что в соответствии с казахстанским законодательством сделка, обсуждаемая «АО “Народный Банк Казахстана” и АО “Казком”, не имеет временных ограничений», — подчеркнул спикер.

Смоляков добавил, что «Национальный Банк продолжит политику обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора и неукоснительного соблюдения банками требований банковского законодательства».