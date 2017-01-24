Поля под Красноярском заражены мышьяком и кишечной палочкой

В Сухобузимском районе, у посёлка Миндерла (приблизительно в 70 км. от Красноярска), эксперты Россельхознадзора обнаружили нелегальную свалку строительных и коммунальных отходов. Шифер, грунт, металл, стекло, пластик, резина, ветошь, зола, растительные отходы валяются на площади свыше 4,5 гектар.

Проверка также установила, что загрязнён плодородный слой почвы. Выявлено превышение предельно допустимых концентраций мышьяка, бактерий группы кишечной палочки, энтерококков.

За допущенное нарушение земельного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, выдано предписание провести мероприятия по восстановлению нарушенного земельного участка.

Администрация Миндерлинского сельсовета привлечена к административной ответственности с наложением штрафа.