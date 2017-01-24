Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Эмоции Хиллари Клинтон на инаугурации Трампа (фото)
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
22«Облик перемен»
14События недели в фотографиях
9Крещенские купания
09:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Коммунальщики Владивостока учатся правильно обращаться с мусором

Управляющие компании Владивостока учатся правильно складировать и убирать бытовые отходы, сообщает ИА «Дейта».

Источник: vlc.ru

«Во Владивостоке состоялось выездное заседание штаба по благоустройству и санитарной очистке территории Первомайского района. Специалисты административно-территориального управления совместно с представителями управляющих организаций района посмотрели на примере управляющей компании “Владдом” организацию складирования, сбора и вывоза бытового и крупногабаритного мусора», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

«Сегодня мы посмотрели, как должны быть оборудованы контейнерные площадки, а также их текущее санитарное состояние, — рассказала Любовь Саченко, заместитель начальника административно-территориального управления первомайского района, — Не все управляющие компании правильно оборудуют места для сбора мусора, поэтому мы показали на примере, как должно быть, чтобы управляющие организации привели в соответствие обслуживаемые ими контейнерные площадки».

По словам специалистов, контейнерные площадки для складирования бытовых отходов должны иметь твёрдое асфальтовое или бетонное основание, а также должны быть огорожены с трех сторон. Обязательно должно иметься место для складирования крупногабаритного мусора. На контейнерах размещается информация с указанием полного наименования владельца. Также площадки для сбора мусора должны располагаться на расстоянии не менее 20 метров от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более чем в ста метрах от наиболее удаленных домов. При этом установка контейнеров вне площадок — на тротуарах, газонах, в проходных арках домов — не допускается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Коммунальщики Владивостока учатся правильно обращаться с мусором
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь