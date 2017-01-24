Коммунальщики Владивостока учатся правильно обращаться с мусором

«Во Владивостоке состоялось выездное заседание штаба по благоустройству и санитарной очистке территории Первомайского района. Специалисты административно-территориального управления совместно с представителями управляющих организаций района посмотрели на примере управляющей компании “Владдом” организацию складирования, сбора и вывоза бытового и крупногабаритного мусора», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

«Сегодня мы посмотрели, как должны быть оборудованы контейнерные площадки, а также их текущее санитарное состояние, — рассказала Любовь Саченко, заместитель начальника административно-территориального управления первомайского района, — Не все управляющие компании правильно оборудуют места для сбора мусора, поэтому мы показали на примере, как должно быть, чтобы управляющие организации привели в соответствие обслуживаемые ими контейнерные площадки».

По словам специалистов, контейнерные площадки для складирования бытовых отходов должны иметь твёрдое асфальтовое или бетонное основание, а также должны быть огорожены с трех сторон. Обязательно должно иметься место для складирования крупногабаритного мусора. На контейнерах размещается информация с указанием полного наименования владельца. Также площадки для сбора мусора должны располагаться на расстоянии не менее 20 метров от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более чем в ста метрах от наиболее удаленных домов. При этом установка контейнеров вне площадок — на тротуарах, газонах, в проходных арках домов — не допускается.