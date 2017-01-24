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10:27 (мск), источник: VN.RU

Медведев выделил 370 млн рублей новосибирским селам

Субсидию в размере 370 млн рублей получит из федерального бюджета Новосибирская область на развитие сельских территорий. Соответствующее постановление подписал 20 января председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Новосибирская область вошла в число регионов России, которые получат федеральные субсидии по программе устойчивого развития сельских территорий. Соответствующие документы подписал 20 января председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Из 6,7 млрд рублей, направленных на эти цели, нашему региону достанется 370 млн рублей.

Деньги пойдут на улучшение жилищных условий сельских жителей, в том числе молодых семей и молодых специалистов. На это направление предусмотрено 40,7 млн рублей. Еще 41,6 млн рублей пойдет на развитие социальной и инженерной инфраструктуры сел. 19,3 млн из них будут направлены на развитие водоснабжения, 22,3 млн — на развитие газификации.

Еще 296,4 млн рублей потратят на софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к крупным населенным пунктам, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» в Новосибирской области действует и аналогичная региональная программа, на финансирование которой направляются средства из областного бюджета — на 2017 год на эти цели планируется направить порядка 180 млн рублей.

В Новосибирской области идет активная газификация райцентров и сел. В сентябре 2016 года в рабочий поселок Мошково был проведен газопровод. Газораспределительная сеть в Мошково охватывает 900 домовладений. А еще подключили пять котельных от предприятий, среди которых — детский сад «Улыбка» на 40 мест. За электроэнергию теперь в нем будут платить в шесть раз меньше. В планах — газификация восьми населенных пунктов Мошковского района в радиусе 40 километров, а в более далекой перспективе — и других районов области. Следующие в очереди — Ордынский, Черепановский и Сузунский районы.

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