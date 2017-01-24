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10:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 25 января

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала очередной график комплексной очистки дворовых территорий с применением спецтехники.

25 января в Орджоникидзевском районе уборка снега будет вестись по следующим адресам: ул. Первомайская, 6; Блюхера, 20/1, 23, 32/1; Нежинская, 10; А. Невского, 23; Коммунаров, 69/2; Пионерская, 2, 3, 4, 5, 6.

В Советском районе аналогичные работы запланированы по адресам: проспект Октября, 16/2, 44; ул. Достоевского, 137; Ленина, 67/4; Р. Зорге, 4, 28/3; 50-летия Октября, 28; С. Злобина, 28/, 28/1, 32.

В Кировском районе уборка снега будет вестись во дворах на Дуванском бульваре, 21/1; ул. Батырская, 41/4; Гафури, 48; Менделеева, 70; Кирова, 29; Авроры, 17; Мубарякова, 8; Степана Кувыкина, 7, 7а.

В Калининском районе комплексная очистка придомовых территорий от снега планируется на ул. Интернациональная, 127/1, 131; Гончарова, 14, 16; Машиностроителей, 4, 6; Черниковская, 44, 46; Высоковольтная, 12, 14; Ферина, 12, 24, 24/1; 40 лет Октября, 2, 4.

В Октябрьском районе аналогичные работы пройдут по следующим адресам: ул. Б. Бикбая, 6, 8, 33; М. Рыльского, 18; Ак. Королёва, 2/2, 21; Ю. Гагарина, 14, 14/1, 45/1, 47; Парковая, 18/2, 18/3, 18А; ул. Р. Зорге, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3; проспект Октября, 82, 82/1, 82/2, 82/3, 84; Российская, 159, 161, 161/1, 161/2, 161/3; Уфимское шоссе, 4, 4/1, 6, 6/1; Менделеева, 197, 197/2, 199.

В Ленинском районе в этот же день уборка снега во дворах будет производиться на ул. Зенцова, 53; Ленина, 74; Ахметова, 300/1; Султанова, 24.

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