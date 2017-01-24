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10:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии Росавтодор планирует отремонтировать 280 км трасс и шесть мостов

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В 2017 году Управление дороги Самара — Уфа — Челябинск (подразделение Росавтодора) планирует отремонтировать 280 километров федеральных трасс и шесть мостов — через реки Терекля, Мекетевли, Нугуш, Ашкадар, Мельник и Сорочка.

В прошедшем дорожно-строительном сезоне было приведено в порядок 340 километров федеральных дорог в Башкирии, Татарии и Оренбуржье. Так, капитальный ремонт проведен на 23-километровый участок Р-240: выполнена замена основания дорожного полотна, подтопляемые откосы укреплены объемной георешеткой с заполнением щебнем, на отдельных участках для улучшения видимости увеличены радиусы поворота.

Также в 2016 году отремонтированы два моста через реки Стерля и Юшатырь и три путепровода, расположенные на 39-м, 79-м и 104-м километрах оренбургской трассы.

«Порядка 253 километров федеральных трасс на территории республики восстановлены с помощью устройства защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки покрытия. Такие технологии позволяют продлить срок службы дорожного покрытия, восстановить и повысить его сцепные свойства, придать дополнительную водостойкость, устойчивость к нагрузкам и тем самым увеличить межремонтные сроки», — прокомментировали в Управлении трассы Самара — Уфа — Челябинск.

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