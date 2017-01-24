ФСБ и прокуратура проверят эффективность освоения денег «Крымавтодором»

Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с министром транспорта Крыма Анатолием Волковым.

«Надо разобраться, как ГУП РК “Крымавтодор” убирал дороги в прошлом году, и посмотреть, насколько эффективно освоены средства. Счетная палата Республики Крым совместно с ФСБ России и прокуратурой Крыма, надеюсь, проведут полную проверку эффективности освоения бюджетных средств ведомством. Безусловно, необходимо сформировать претензии по гарантийному ремонту и предъявить их», — сказал Аксенов.

Ремонт и строительство дорог являются одной из приоритетных задач Республики, однако в прошлом году эта работа была выполнена неудовлетворительно, подчеркнул глава Республики. По его словам, было зафиксировано неосвоение средств по программам, которые были выделены руководством страны; работа проведена некачественно и «практически по всем мероприятиям сорваны сроки». В связи с этим он поручил профильному министру провести «работу над ошибками».

«То, что происходило в прошлом году, не поддается никакому описанию. Я недоволен работой. Соответствующие выводы были сделаны, — сказал Аксенов. — Все подрядчики, которые на камеру обещали в сроки выполнить задачи, обещания не сдержали. Обман произошел по субъективным, а не объективным причинам».

Глава Крыма подчеркнул, на поддержание дорог в должном состоянии «Крымавтодору» в этом году выделено 1,9 млрд рублей, однако на данный момент «производится эта уборка отвратительно».

Аксенов неоднократно подчеркивал, что дорожные работы должны вестись в ночное время, но, по его словам, в прошлом году практически никто этих рекомендаций не придерживался.

«В ходе проведения ремонта пропуск встречных потоков движения транспортных средств был организован архиплохо практически у всех подрядчиков, ни у кого не было регулировщиков. На это стоит обратить особое внимание. Тем более наблюдается рост пассажиропотока и увеличение количества транспортных средств. Необходимо учитывать все эти нюансы в ходе ремонта дорог в наступившем году», — добавил глава Крыма.

Завершить строительные работы в этом году подрядчики должны до 1 октября. Для этого все конкурсные процедуры необходимо провести в мае.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), после обильных осадков на некоторых дорогах крымского полуострова разрушилось асфальтовое покрытие, в связи с чем глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ямочный ремонт. Только в Симферополе планируется провести ямочный ремонт дорог на площади около 30 тысяч квадратных метров.