По себестоимости: сколько белорусы будут платить за коммуналку в 2018

Белорусы будут полностью возмещать затраты на жилищно-коммунальные услуги, почту и транспорт к 2020 году, соответствующее положение закреплено в комплексе мер по реализации Программы социально-экономического развития страны на пятилетку.

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Белорусы к концу 2018 года будут возмещать полную себестоимость жилищно-коммунальных услуг, а Sputnik попытался высчитать, сколько будут стоить коммунальные услуги в этом году.

К концу 2016 года белорусы, по расчетам правительства, возмещали 65% от себестоимости услуг ЖКХ. По подсчетам, стандартная семья из трех человек за «двушку» в месяц платила к концу минувшего года порядка 68 рублей, а в 2017-м платить будет уже 79 — то есть 75% от себестоимости услуг. Следовательно, полная себестоимость услуг для такой семьи составит чуть более ста рублей в месяц.

Таким образом, при условии сохранения себестоимости жилищно-коммунальных услуг на уровне начала 2017 года, для полной себестоимости цена коммуналки вырастет еще на 30%.

В то же время коммунальщики обещают сильно не повышать стоимость своих услуг — сейчас организации активно работают над снижением себестоимости ЖКУ, то есть числа в жировках могут измениться не так заметно.

Последний раз Совмин утвердил предельно допустимые тарифы на ЖКУ в конце декабря минувшего года: в среднем «жировки» будут дороже на 15% по сравнению с прошлым годом. До сих пор не все местные исполкомы опубликовали окончательные тарифы на текущий год, однако уже известно, что субсидируемая цена на водоснабжение и водоотведение может подняться в стоимости до 90%.