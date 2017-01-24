По себестоимости: сколько белорусы будут платить за коммуналку в 2018
Если исходить из грубых вычислений, то за коммунальные услуги за стандартную «двушку» белорусы будут платить порядка 90 рублей.
Если исходить из грубых вычислений, то за коммунальные услуги за стандартную «двушку» белорусы будут платить порядка 90 рублей.
МИНСК, 24 янв — Sputnik. Белорусы к концу 2018 года будут возмещать полную себестоимость
Белорусы будут полностью возмещать затраты на
К концу 2016 года белорусы, по расчетам правительства, возмещали 65% от себестоимости услуг ЖКХ. По подсчетам, стандартная семья из трех человек за «двушку» в месяц платила к концу минувшего года порядка 68 рублей, а в 2017-м платить будет уже 79 — то есть 75% от себестоимости услуг. Следовательно, полная себестоимость услуг для такой семьи составит чуть более ста рублей в месяц.
Таким образом, при условии сохранения себестоимости
В то же время коммунальщики обещают сильно не повышать стоимость своих услуг — сейчас организации активно работают над снижением себестоимости ЖКУ, то есть числа в жировках могут измениться не так заметно.
Последний раз Совмин утвердил предельно допустимые тарифы на ЖКУ в конце декабря минувшего года: в среднем «жировки» будут дороже на 15% по сравнению с прошлым годом. До сих пор не все местные исполкомы опубликовали окончательные тарифы на текущий год, однако уже известно, что субсидируемая цена на водоснабжение и водоотведение может подняться в стоимости до 90%.