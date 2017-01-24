Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
В Венгрии оценили финансовый ущерб от санкций против России
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
16Femen объявили о распаде движения
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
10:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2017—2019 годах будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Это предусмотрено комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы, который утвержден постановлением Совета Министров № 18 от 12 января 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Источник: Reuters

Среди мер по совершенствованию денежно-кредитной и валютной политики также названо поддержание процентных ставок в экономике на положительном (в реальном выражении) уровне и постепенное их снижение по мере макроэкономической стабилизации и замедления темпов инфляции.

Читайте также
КГК: участились случаи вывода белорусами средств из страны

Первичной целью деятельности Нацбанка будет установлено поддержание ценовой стабильности. Нацбанк также будет обеспечивать своевременное и полное исполнение обязательств по погашению валютных обязательств (в том числе посредством рефинансирования). Курсовая политика будет проводиться в режиме управляемого плавания, золотовалютные резервы будут наращиваться и поддерживаться на безопасном уровне.

Полная отмена обязательной продажи валютной выручки и отмена целевой покупки иностранной валюты субъектами хозяйствования — резидентами предусмотрены в 2018 году. Продолжится дедолларизация экономики.

В 2017 году будет разработан порядок формирования, утверждения и выполнения плана финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий. Ежегодно будут утверждаться предельные объемы льготного кредитования госпрограмм и мероприятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
Адвокаты Дадина попросили его личного участия в заседании КС
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорка, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь