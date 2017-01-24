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10:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2017—2019 годах будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Это предусмотрено комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы, который утвержден постановлением Совета Министров № 18 от 12 января 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Источник: Reuters

Среди мер по совершенствованию денежно-кредитной и валютной политики также названо поддержание процентных ставок в экономике на положительном (в реальном выражении) уровне и постепенное их снижение по мере макроэкономической стабилизации и замедления темпов инфляции.

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Первичной целью деятельности Нацбанка будет установлено поддержание ценовой стабильности. Нацбанк также будет обеспечивать своевременное и полное исполнение обязательств по погашению валютных обязательств (в том числе посредством рефинансирования). Курсовая политика будет проводиться в режиме управляемого плавания, золотовалютные резервы будут наращиваться и поддерживаться на безопасном уровне.

Полная отмена обязательной продажи валютной выручки и отмена целевой покупки иностранной валюты субъектами хозяйствования — резидентами предусмотрены в 2018 году. Продолжится дедолларизация экономики.

В 2017 году будет разработан порядок формирования, утверждения и выполнения плана финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий. Ежегодно будут утверждаться предельные объемы льготного кредитования госпрограмм и мероприятий.

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