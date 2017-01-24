Кубань получит 98,3 млн рублей на развитие сельских территорий

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Димитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.



Согласно документу, всего 76 регионам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов будет направлено — 3,5 млрд рублей. Еще около 3,2 млрд рублей направят на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в селах и деревнях.

«На предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, — 76,5 млн рублей», — уточняется в тексте документа.

Согласно распоряжению, Краснодарскому краю на улучшение жилищных условий селян будет выделено 34,5 млн рублей. Еще 63,8 млн предусмотрено на комплексное обустройство инфраструктуры в селах Краснодарского края.