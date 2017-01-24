Кубань получит 98,3 млн рублей на развитие сельских территорий
Из федерального бюджета Краснодарскому краю выделили 98,3 млн рублей на развитие сельских территорий.
Из федерального бюджета Краснодарскому краю выделили 98,3 млн рублей на развитие сельских территорий.
Соответствующее распоряжение подписал
Согласно документу, всего 76 регионам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов будет направлено — 3,5 млрд рублей. Еще около 3,2 млрд рублей направят на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в селах и деревнях.
«На предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, — 76,5 млн рублей», — уточняется в тексте документа.
Согласно распоряжению, Краснодарскому краю на улучшение жилищных условий селян будет выделено 34,5 млн рублей. Еще 63,8 млн предусмотрено на комплексное обустройство инфраструктуры в селах Краснодарского края.