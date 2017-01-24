Ещё одна кредитная организация лишилась лицензии

По сообщению Центробанка России такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Руководство и собственники «Сириуса» не предприняли действенные меры по нормализации деятельности.

Кроме того был выявлен ещё ряд достаточно серьёзных нарушений. Что и послужило основанием для отзыва лицензии. Рядовых вкладчиков данная ситуация не коснётся.

Банк работал исключительно с юридическими лицами и предпринимателями.