Минстрой: Средняя стоимость жилья в Калининградской области составляет 34 тысячи за «квадрат»

Такие сведения содержатся в приказе Минстроя, опубликованном на сайте «Российской газеты» во вторник, 24 декабря.

В документе указано, что показатели средней рыночной стоимости жилья следует использовать для расчёта размеров соцвыплат для всех категорий граждан на приобретение либо строительство жилья за счёт средств федерального бюджета.

Как отмечает издание, на сегодняшний день самая дорогая недвижимость — в Москве, где «квадрат» стоит около 90 400 рублей. Наиболее низкий показатель зафиксирован в Калмыкии: 25 200.

Показатели Минстроя несколько отличаются от цен, по которым идут сделки купли-продажи жилья на рынке. К примеру, в российской столице квадратный метр жилья в реальности сейчас стоит в среднем около 200 тысяч рублей. В других регионах рыночные цены также выше тех, что ежеквартально утверждает Минстрой, — отмечает «Российская газета».

По сведениям специалистов портала «Мир квартир», стоимость жилья в регионе выросла за год на 4,4%. Среднюю стоимость квадратного метра в Калининградской области эксперты оценивали в начале года в 55,7 тысячи рублей.