Минстрой: Средняя стоимость жилья в Калининградской области составляет 34 тысячи за «квадрат»
В первом квартале 2017 года средняя стоимость жилья в Калининградской области составляет 34 182 рубля за квадратный метр.
В первом квартале 2017 года средняя стоимость жилья в Калининградской области составляет 34 182 рубля за квадратный метр.
Такие сведения содержатся в приказе Минстроя, опубликованном на сайте «Российской газеты» во вторник, 24 декабря.
В документе указано, что показатели средней рыночной стоимости жилья следует использовать для расчёта размеров соцвыплат для всех категорий граждан на приобретение либо строительство жилья за счёт средств федерального бюджета.
Как отмечает издание, на сегодняшний день самая дорогая недвижимость — в Москве, где «квадрат» стоит около 90 400 рублей. Наиболее низкий показатель зафиксирован в Калмыкии: 25 200.
Показатели Минстроя несколько отличаются от цен, по которым идут сделки
По сведениям специалистов портала «Мир квартир», стоимость жилья в регионе выросла за год на 4,4%. Среднюю стоимость квадратного метра в Калининградской области эксперты оценивали в начале года в 55,7 тысячи рублей.