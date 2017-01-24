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11:46 (мск), источник: ТАСС

«Башнефть» планирует разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей

Облигации будут размещаться по открытой подписке.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Нефтяная компания «Башнефть», в октябре 2016 года вошедшая в структуру «Роснефти», планирует разместить семилетние биржевые облигации серии 001P-03R на 5 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

В декабре 2016 года компания разместила три выпуска биржевых облигаций серий БО-10, 001Р-01R и 001Р-02R общим объемом 25 млрд рублей. Срок погашения облигаций серии 001Р-01R — 8 лет, серии БО-10 — 10 лет, серии 001Р-02R — 7 лет.

В середине октября 2016 года была завершена сделка по приобретению «Роснефтью» у государства пакета акций «Башнефти» почти за 330 млрд рублей. Сейчас «Роснефти» принадлежит 60,16% обыкновенных акций (50,08% уставного капитала) башкирской нефтяной компании, правительству Башкирии — 25,79% обыкновенных акций (25% уставного капитала). Казначейский пакет «Башнефти» составляет 2,32% обыкновенных акций (4,41% уставного капитала). Остальные доли принадлежат юридическим и физическим лицам.

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