Мечта для новичков. 11 миллионов рублей на стартап. Лучшие проекты в сфере энергетики выбрали в Иркутске.

Впервые в городе прошёл один из престижнейших конкурсов в России и Восточной Европе «GENERATION S», цель которого — дать возможность привлечь инвестиции перспективным научным разработкам. В этом году претендентов было немало — более 300 заявок со всей страны. В финал вышли 13 участников, причём трое из них — из Иркутска.

— Наш проект предлагает сделать электрическую сеть умной, которая может самостоятельно регулировать свое состояние, управляя электрической энергией. Для этого необходимы программные продукты, которые способны это выполнять, — говорит финалист конкурса «GENERATION S» в Иркутске Александр Черепанов.

Интеллектуальная электрическая сеть, противоаварийная автоматика энергосистем, роботизированная диагностика высоковольтных линий электропередач. Свои «умные» разработки участники презентовали представителям крупнейших энергетических компаний и потенциальным инвесторам. В результате 5 финалистов получили по два миллиона рублей на их внедрение. И ещё миллион разделили между собой призёры конкурса.