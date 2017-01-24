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11:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Лучшие проекты в сфере энергетики выбрали в Иркутске

Мечта для новичков. 11 миллионов рублей на стартап. Лучшие проекты в сфере энергетики выбрали в Иркутске.

Источник: Вести Иркутск

Мечта для новичков. 11 миллионов рублей на стартап. Лучшие проекты в сфере энергетики выбрали в Иркутске.

Впервые в городе прошёл один из престижнейших конкурсов в России и Восточной Европе «GENERATION S», цель которого — дать возможность привлечь инвестиции перспективным научным разработкам. В этом году претендентов было немало — более 300 заявок со всей страны. В финал вышли 13 участников, причём трое из них — из Иркутска.

— Наш проект предлагает сделать электрическую сеть умной, которая может самостоятельно регулировать свое состояние, управляя электрической энергией. Для этого необходимы программные продукты, которые способны это выполнять, — говорит финалист конкурса «GENERATION S» в Иркутске Александр Черепанов.

Интеллектуальная электрическая сеть, противоаварийная автоматика энергосистем, роботизированная диагностика высоковольтных линий электропередач. Свои «умные» разработки участники презентовали представителям крупнейших энергетических компаний и потенциальным инвесторам. В результате 5 финалистов получили по два миллиона рублей на их внедрение. И ещё миллион разделили между собой призёры конкурса.

— Для Иркутска это чрезвычайно важное мероприятие. То направление, в рамках которого корпоративный акселератор проводится, это интеллектуальная энергетика, одно из приоритетных для города Иркутска. Из-за того, что здесь расположены компании крупные, которые работают в данном сегменте. И вообще город Иркутск — один из центров энергетики России, — говорит заместитель начальника департамента комитета экономики администрации Иркутска Виктор Ланцов.

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