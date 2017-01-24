Китайский инвестор вошёл в Свободный порт Владивостока с претензией на ДФО
Деревообрабатывающая компания планирует расширить не только рынок сбыта, но и ассортимент продукции.
Деревообрабатывающая компания планирует расширить не только рынок сбыта, но и ассортимент продукции.
Деревообрабатывающее производство будет запущено в Свободном порту Владивостока весной 2017 года. Инвестором выступит китайская компания «Жуньда», которая вложит в реализацию проекта свыше 154 миллионов рублей. В планах предприятия — расширить географию поставок выпускаемой продукции на всю территорию Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Фабрика по производству фанерных и OSB плит, а также опалубочной фанеры будет располагаться в Уссурийском городском округе. Предполагается, что капиталовложения в проект составят 154,4 миллиона рублей, китайский инвестор обеспечит производство импортозамещающей продукции и создаст 167 рабочих мест.
Вместе с этим от деревообрабатывающей компании из КНР ждут повышения эффективности лесопользования в Приморском крае и вовлечения в хозяйственный оборот низкосортной и мало востребованной древесины. Круглый лес «Жуньда» будет получать из лесных хозяйств Кировского, Чугуевского и Красноармейского районов.
Помимо расширения географии поставок на весь Дальний Восток, а не по территории Приморского края, инвестор планирует организовать высокотехнологичное деревоперерабатывающее безотходное производство, ещё одна цель — выпуск современных строительных материалов.
«В наших планах наладить производство с высоким уровнем рентабельности и конкурентоспособности, — прокомментировал директор китайской компании Гу Байцзюань. — Преференции Свободного порта Владивосток позволят снизить расходную часть бюджета проекта, сократить срок окупаемости до трёх лет и увеличить в последующем объёмы выпускаемой продукции».
Как сообщало ИА REGNUM, иностранные компании, согласно последним данным, подали 15 заявок на резидентство в СВП Владивостока. Сумма заявленных инвестиций превышает 67 миллиардов рублей, рабочих мест — более 1,6 тысячи. В общей сложности поступило 232 заявки на получение статуса резидента