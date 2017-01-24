Китайский инвестор вошёл в Свободный порт Владивостока с претензией на ДФО

Деревообрабатывающее производство будет запущено в Свободном порту Владивостока весной 2017 года. Инвестором выступит китайская компания «Жуньда», которая вложит в реализацию проекта свыше 154 миллионов рублей. В планах предприятия — расширить географию поставок выпускаемой продукции на всю территорию Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фабрика по производству фанерных и OSB плит, а также опалубочной фанеры будет располагаться в Уссурийском городском округе. Предполагается, что капиталовложения в проект составят 154,4 миллиона рублей, китайский инвестор обеспечит производство импортозамещающей продукции и создаст 167 рабочих мест.

Вместе с этим от деревообрабатывающей компании из КНР ждут повышения эффективности лесопользования в Приморском крае и вовлечения в хозяйственный оборот низкосортной и мало востребованной древесины. Круглый лес «Жуньда» будет получать из лесных хозяйств Кировского, Чугуевского и Красноармейского районов.

Помимо расширения географии поставок на весь Дальний Восток, а не по территории Приморского края, инвестор планирует организовать высокотехнологичное деревоперерабатывающее безотходное производство, ещё одна цель — выпуск современных строительных материалов.

«В наших планах наладить производство с высоким уровнем рентабельности и конкурентоспособности, — прокомментировал директор китайской компании Гу Байцзюань. — Преференции Свободного порта Владивосток позволят снизить расходную часть бюджета проекта, сократить срок окупаемости до трёх лет и увеличить в последующем объёмы выпускаемой продукции».