В 2017 году обновят трамвайные пути на Северной дамбе

В Перми, по поручению главы города Дмитрия Самойлова, в январе начнутся конкурсные процедуры по дорожному ремонту.



Самым масштабным объектом этого года станет начало реконструкции пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. На этот период запланировано строительство нового железнодорожного путепровода и снос прежнего для расширения проезжей части.



Будет уложено новое асфальтовое покрытие по шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка, через ручей Грязный по улице Первомайской и по улице Целинной. На конечных остановках в микрорайонах Заостровка, Левшино и Ераничи будут оборудованы разворотные кольца.



Также в этом году планируют обновить трамвайные пути на Северной дамбе.