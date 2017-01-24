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11:25 (мск), источник: Новости Перми

В 2017 году обновят трамвайные пути на Северной дамбе

Власти города озвучили планы по дорожному ремонту в текущем году. Так, глава Перми уже поручил начать проводить конкурсные процедуры.

Источник: Новости Перми

В Перми, по поручению главы города Дмитрия Самойлова, в январе начнутся конкурсные процедуры по дорожному ремонту.

Самым масштабным объектом этого года станет начало реконструкции пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. На этот период запланировано строительство нового железнодорожного путепровода и снос прежнего для расширения проезжей части.

Будет уложено новое асфальтовое покрытие по шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка, через ручей Грязный по улице Первомайской и по улице Целинной. На конечных остановках в микрорайонах Заостровка, Левшино и Ераничи будут оборудованы разворотные кольца.

Также в этом году планируют обновить трамвайные пути на Северной дамбе.

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