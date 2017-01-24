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11:05 (мск), источник: УНИАН

В Киевской области будут массово отключать электроэнергию

С сегодняшнего дня, 24 января, и до следующего понедельника, 30 января, ежедневно на Киевщине будут массово отключать населенные пункты от электроснабжения.

Источник: УНИАН

В «Киевоблэнерго» плановые отключения энергоснабжения объяснили ремонтом и техническим обслуживанием сетей, говорится в сюжете ТСН.

Свет будут отключать сразу в нескольких районах от восьми часов утра и до 17:00 или 18:00.

Полный список отключений можно увидеть на сайте «Киевоблэнерго» в разделе «Плановые отключения».

Напомним, 18 декабря 2016 года без света остались дома на отдельных улицах Оболони, Минского массива, Виноградаря, Борщаговки, Академгородка, а также в Гостомеле, Буче и Ирпене возле столицы.

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