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11:06 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Новая транспортная схема Екатеринбурга будет пересмотрена

Окончательный вариант маршрутов будет презентован в апреле 2017 года.

Новая транспортная схема столицы Урала, вызвавшая массу критики со стороны жителей Екатеринбурга, будет изменена, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Такое решение было принято сегодня, 24 января, на первом в 2017 году заседании гордумы Екатеринбурга. По словам главы города Евгения Ройзмана, на базе комиссии по городскому хозяйству будет создана рабочая группа, которая совместно с администрацией и разработчиками новой маршрутной схемы, будут «доводить до ума» реформу на транспорте и решать все спорные вопросы. Первое ее заседание состоится 7 февраля. Кроме того, отныне во все заседания гордумы будет включен информационный час, посвященный этой проблеме. Ориентировочно окончательный вариант новых маршрутов будет презентован в апреле, но и после этого — до 1 июля — он будет дорабатываться. Свои пожелания и замечания по поводу транспортной реформы жители города могут оставлять на сайте администрации, а также высказывать депутатам гордумы на личных приемах.

Стоит также отметить, что на сайте мэрии сегодня был опубликован очередной вариант маршрутной сети, составленный после ряда критических замечаний горожан.

Новая транспортная схема, презентованная разработчиками еще летом 2016 года, вызвала скандал в январе, когда стало известно о ликвидации около 150 маршрутов общественного транспорта и замене всей привычной логистики. Власти столкнулись с проблемой информирования горожан, поскольку эта часть проекта провалилась: екатеринбужцы не только не понимали новый принцип движения, но и указывали на белые пятна проекта.

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